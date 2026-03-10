Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир отряда «Родня» Евгений Николаев погиб в зоне СВО

Умер Евгений Николаев, командир отряда «Родня» позывным Гайдук.

Источник: Комсомольская правда

Командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук погиб в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в интернациональной бригаде «Пятнашка».

«Сегодня для “Дикой дивизии Донбасса” день боли и скорби. Погиб наш брат — Николаев Евгений Викторович — Гайдук. Для тех, кто не знал его лично, он был командиром отряда “Родня” в составе “Дикой дивизии Донбасса”.

В подразделении отметили, что те, кто был знаком с Николаевым, знали его как писателя, интеллектуала, человека, для которого слово и дело никогда не расходились. Уточнялось, что Николаев был соратником писателя Захара Прилепина.

Как писал сайт KP.RU, военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян рассказал, что Николаев ушел на СВО рядовым, но за два года, пройдя через тяжелые бои, едва не лишившись глаза, дослужился до комбата отряда «Родня» в добровольческой бригаде «Пятнашка». Отряд «Родня» — диверсионно-разведывательный. Работает на линии соприкосновения.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше