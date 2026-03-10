Командир отряда «Родня» Евгений Николаев погиб в зоне СВО

Командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук погиб в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в интернациональной бригаде «Пятнашка».
«Сегодня для “Дикой дивизии Донбасса” день боли и скорби. Погиб наш брат — Николаев Евгений Викторович — Гайдук. Для тех, кто не знал его лично, он был командиром отряда “Родня” в составе “Дикой дивизии Донбасса”.
В подразделении отметили, что те, кто был знаком с Николаевым, знали его как писателя, интеллектуала, человека, для которого слово и дело никогда не расходились. Уточнялось, что Николаев был соратником писателя Захара Прилепина.
Как писал сайт KP.RU, военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян рассказал, что Николаев ушел на СВО рядовым, но за два года, пройдя через тяжелые бои, едва не лишившись глаза, дослужился до комбата отряда «Родня» в добровольческой бригаде «Пятнашка». Отряд «Родня» — диверсионно-разведывательный. Работает на линии соприкосновения.