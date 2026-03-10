Ричмонд
Симоньян пообещала наградить премией Кеосаяна бойца, 68 дней державшего оборону

Ранее Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего бойца Ярашева.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что очередная премия имени кинорежиссера Тиграна Кеосаяна будет отправлена бойцу СВО из Самары Сергею Ярашеву, который более двух месяцев в одиночку удерживал позиции в ДНР под атаками боевиков ВСУ.

«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — написала она.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего бойца СВО Сергея Ярашева.

О подвиге молодого героя российскому лидеру рассказал 10 марта во время встречи в Кремле глава ДНР Денис Пушилин.

В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
