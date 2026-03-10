Симоньян пообещала наградить премией Кеосаяна бойца, 68 дней державшего оборону

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что очередная премия имени кинорежиссера Тиграна Кеосаяна будет отправлена бойцу СВО из Самары Сергею Ярашеву, который более двух месяцев в одиночку удерживал позиции в ДНР под атаками боевиков ВСУ.