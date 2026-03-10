Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что очередная премия имени кинорежиссера Тиграна Кеосаяна будет отправлена бойцу СВО из Самары Сергею Ярашеву, который более двух месяцев в одиночку удерживал позиции в ДНР под атаками боевиков ВСУ.
«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», — написала она.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего бойца СВО Сергея Ярашева.
О подвиге молодого героя российскому лидеру рассказал 10 марта во время встречи в Кремле глава ДНР Денис Пушилин.