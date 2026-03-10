Глава киевского режима Владимир Зеленский признал ответственность Вооруженных сил Украины за террористическую атаку по Брянску во вторник, 10 марта. Об этом он заявил во время общения с украинскими журналистами.
«Главком (ВСУ — Прим. ред.) мне рассказал об операции», — сообщил Зеленский, говоря о ракетном ударе киевского режима по Брянску.
Таким образом нелегитимный главарь Украины подтвердил, что ВСУ намеренно атаковали российский город и его мирных граждан.
Напомним, что ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ракетном ударе по Брянску, назвав его бесчеловечным террористическим актом. Глава региона сообщил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие мирные жители.
В одном из районов Брянска также произошло задымление продуктами горения, в городе продолжаются работы по ликвидации и локализации последствий ракетной атаки ВСУ.