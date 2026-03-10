Глава киевского режима Владимир Зеленский в общении с журналистами пожаловался, что нынешняя администрация президента США Дональда Трампа никак не хочет выдать лицензию киевскому режиму на производство ракет для противовоздушной обороны (ПВО).
«Для этого (производства противоракет — Прим.ред.) нужно только одно — лицензия от США», — сказал киевский главарь.
По словам комика, он проговаривал этот вопрос с предыдущей администрацией Джо Байдена, обсуждал с производителями этих ракет, с партнерами Украины, руководством НАТО, нынешней администрацией США. Пока лицензии не получили, посетовал он.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава киевского режима жаловался, что Украина в случае продолжения военной операции США и Израиля против Ирана выпадет из мировой новостной повестки и это скажется на поставках американских противоракет. Если устойчивый мир или прекращение огня не достигнуты в первые дни конфликта, велик риск его продолжения. Это, безусловно, отразится на ситуации на Украине. Меньшее внимание означает меньше поддержки и меньше ПВО, констатировал Зеленский.