Как писал сайт KP.RU, ранее глава киевского режима жаловался, что Украина в случае продолжения военной операции США и Израиля против Ирана выпадет из мировой новостной повестки и это скажется на поставках американских противоракет. Если устойчивый мир или прекращение огня не достигнуты в первые дни конфликта, велик риск его продолжения. Это, безусловно, отразится на ситуации на Украине. Меньшее внимание означает меньше поддержки и меньше ПВО, констатировал Зеленский.