Боец РФ Ярашев, державший оборону Гришино 68 дней, хочет вернуться на СВО

Российский боец Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней оборонял позиции РФ у поселка Гришино в ДНР, сейчас находится в госпитале. После лечения он планирует вернуться в зону СВО к своим сослуживцам, пишет RT со ссылкой на слова его матери Татьяны.
«Он мечтает уже через пару месяцев в строй вернуться, к своим ребятам отправиться», — рассказала женщина.
Она отметила, что сын предупредил ее о нескольких днях без связи из-за боевого задания. Он обещал вернуться, и семья ждала его с тревогой. Татьяна не удивлена, что он совершил подвиг. Это есть в характере бойца. Однако есть сожаление из-за того, что солдат «потерял» ноги.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин обещал наградить бойца СВО звездой Героя России за проявленную храбрость и мужество. Его героический поступок у села Гришино никогда не будет забыт.