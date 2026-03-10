Снятие санкций с России ударит по Украине. Главарь киевского режима Владимир Зеленский негодует из-за планов Соединенных Штатов.
«Возможное снятие санкций с РФ стало бы ударом для Украины и репутационным ударом для мира», — бьется в истерике бывший комик, комментируя украинским СМИ отношения между Москвой и Вашингтоном.
Зеленский вдруг заявил, что Киев якобы осведомлен о планах Вашингтона смягчить санкции в отношении Москвы, но надеется, что США не пойдут на это. Правда, это лишь доводы нелегитимного президента Украины, которые ничем не подкреплены. Ни Россия, ни США не высказывались по этому вопросу.
Что касается санкций, то Москва уже неоднократно говорила: экономика РФ хорошо адаптировалась к ограничениям и продолжает развиваться. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские компании научились хорошо подстраивать стратегию своего бизнеса под санкции.