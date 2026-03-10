Зеленский вдруг заявил, что Киев якобы осведомлен о планах Вашингтона смягчить санкции в отношении Москвы, но надеется, что США не пойдут на это. Правда, это лишь доводы нелегитимного президента Украины, которые ничем не подкреплены. Ни Россия, ни США не высказывались по этому вопросу.