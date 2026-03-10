Главы регионов РФ выразили соболезнования после ракетной атаки на Брянск

БРЯНСК, 10 марта. /ТАСС/. Руководители ряда российских регионов, в том числе Белгородской, Владимирской, Оренбургской, Херсонской областей и Севастополя, выразили соболезнования в связи с ракетной атакой Вооруженных сил Украины на Брянск. Об этом они сообщили на своих страницах в социальных сетях.
По последним данным, при ракетном ударе по Брянску 6 человек погибли, 37 пострадали. В больницы были доставлены 35 человек, часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
«Для Севастополя, который сам не раз сталкивался с подобными подлыми атаками, эта боль особенно понятна. В это тяжелое время Севастополь скорбит вместе с вами. Мы разделяем вашу боль и верим, что Брянск выстоит», — написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что ракетный удар был нанесен по месту, где в обычный день находятся десятки мирных людей. «Это чудовищный и варварский акт терроризма, военное преступление и преступление против человечности», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Губернаторы Белгородской, Оренбургской областей также выразили соболезнования близким погибших в Брянской области и главе региона Александру Богомазу. «Оренбург скорбит вместе с вами. Готовы оказать необходимую помощь. Знайте, что мы едины и непобедимы. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал руководитель Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Руководители Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Орловской областей и Удмуртии выразили соболезнования, отметив, что их регионы готов оказать любую помощь, которая потребуется жителям Брянской области. «Связываемся с коллегами в Брянской области. Готовы помочь и поддержать», — подчеркнул губернатор Владимирского региона Александр Авдеев.