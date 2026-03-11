«Ради переключения на себя внимания»: в МИД резко осудили Киев за удары по Брянску

Боевики ВСУ 10 марта атаковали Брянск. В результате пострадали не менее 40 человек. Есть также погибшие. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание. Так он написал в Telegram-канале.
Родион Мирошник отметил, что Киев пытается вернуть утраченное внимание Запада. Они «отвлеклись» на события на Ближнем Востоке, уточнил он.
«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев», — указал Родион Мирошник.
В Брянске после ракетной атаки провели эвакуацию граждан. Губернатор Александр Богомаз заслушал доклад о ходе проведения мероприятий по локализации последствий. Эвакуируют более 25 человек, находящихся в убежище.