«Ради переключения на себя внимания»: в МИД резко осудили Киев за удары по Брянску

Посол МИД Мирошник назвал атаку ВСУ на Брянск попыткой привлечь внимание.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ 10 марта атаковали Брянск. В результате пострадали не менее 40 человек. Есть также погибшие. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание. Так он написал в Telegram-канале.

Родион Мирошник отметил, что Киев пытается вернуть утраченное внимание Запада. Они «отвлеклись» на события на Ближнем Востоке, уточнил он.

«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев», — указал Родион Мирошник.

В Брянске после ракетной атаки провели эвакуацию граждан. Губернатор Александр Богомаз заслушал доклад о ходе проведения мероприятий по локализации последствий. Эвакуируют более 25 человек, находящихся в убежище.