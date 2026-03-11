«Ради переключения на себя внимания»: в МИД резко осудили Киев за удары по Брянску

Боевики ВСУ 10 марта атаковали Брянск. В результате пострадали не менее 40 человек. Есть также погибшие. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание. Так он написал в Telegram-канале.