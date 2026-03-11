Ричмонд
РФ готова поставлять нефть Словакии по нефтепроводу «Дружба»: вот что этому препятствует

Посол Андреев: РФ готова поставлять нефть Словакии, Киев блокирует нефтепровод.

Источник: Комсомольская правда

РФ готова выполнять обязательства поставок по нефтепроводу «Дружба» в полном объёме, однако Киев блокирует эту возможность, информировал российский посол в Словакии Сергей Андреев.

«Поставки нефти в Словакию по “Дружбе” заблокированы украинскими властями. Россия к этой ситуации отношения не имеет, наша позиция словацким властям известна: Россия готова выполнять свои обязательства и продолжать поставки по нефтепроводу, когда он будет разблокирован», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Посол добавил, что не существует альтернативных путей поставок нефти в Словакию, которые были бы такими же выгодными и эффективными, как «Дружба».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что энергетический шантаж со стороны Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба», может затронуть всех жителей Европы.

При этом глава МИД Венгрии Сийярто высказал мнение, что нефтепровод «Дружба» блокируют те же, кто взорвал «Северный поток», а премьер-министр Словакии Фицо заявил, что его страна может выступить против передачи кредита Киеву из-за нерешенной ситуации с нефтепроводом «Дружба».

