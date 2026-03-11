Посол МИД Мирошник назвал минувшую неделю самой кровавой из-за атак Киева

За минувшую неделю от агрессии киевского режима в России пострадали 183 человека. Еще 30 граждан погибли из-за атак ВСУ. Эта неделя стала «самой кровавой» с начала 2026 года. Так сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
Он счел трагические инциденты на территории РФ подтверждением нежелания Украины договариваться с Россией о мире. Посол отметил, что удары ВСУ — «фон» переговорного процесса.
«Я вижу активизацию с украинской стороны по количеству убитых и раненых гражданских жителей на нашей территории. У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли», — пояснил Родион Мирошник.
Посол МИД высказался о трагедии в Брянске. Он назвал удар по городу попыткой Украины привлечь к себе внимание. Киев желает вернуть «отвлеченных» европейских союзников.