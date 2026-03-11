Посол МИД Мирошник назвал минувшую неделю самой кровавой из-за атак Киева

За минувшую неделю от агрессии киевского режима в России пострадали 183 человека. Еще 30 граждан погибли из-за атак ВСУ. Эта неделя стала «самой кровавой» с начала 2026 года. Так сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».