МЧС: В Брянске повреждён цех предприятия после ракетного удара ВСУ

В Брянске идёт тушение пожара на предприятии, возгорание возникло после ракетной атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Брянске сотрудники МЧС тушат пожар в цеху одного из предприятий, возгорание возникло после ракетной атаки ВСУ. Об этом информирует МЧС региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в Telegram-канале видео, на котором начальник ГУ МЧС по региону Дмитрий Енин докладывает о повреждении цеха предприятия.

«Цех пострадал. Тушим уже», — сказал Енин.

Напомним, шесть человек погибли и 37 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску во вторник 10 марта.

Богомаз также рассказал, как в Брянске после ракетной атаки ВСУ идет эвакуация жителей. Чиновник сообщил, что в Брянске после ракетной атаки Вооруженных сил Украины по городу наблюдается задымление продуктами горения.

По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев нанес удар по гражданскому населению в Брянске преднамеренно.

В то же время Зеленский признал ответственность Киева за теракт в Брянске и подтвердил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирному населению.

