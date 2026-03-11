Гонялся за бабушкой с козой: Операторы дронов ВСУ издеваются над мирными жителями Белгородчины

Украинские операторы дронов развлекаются, издеваясь над мирными жителями Белгородской области. Об этом информировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат предоставил РИА Новости видео с показаниями жительницы региона.
«У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится», — рассказала женщина о происшествии в деревне Алисовка.
Также она рассказала, как в другой деревне украинский дрон погнался за женщиной, которая работала в своём огороде.
Накануне две женщины пострадали при атаке беспилотника ВСУ на рынок в Запорожской области, их атаковал украинский дрон.
Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области.
Напомним, шесть человек погибли и 37 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску во вторник 10 марта.