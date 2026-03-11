Участник СВО назначен замглавы администрации Лесозаводского округа

В Лесозаводском муниципальном округе Приморского края назначен новый заместитель главы администрации. Должность занял участник специальной военной операции Павел Горбоносов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Павел Горбоносов будет курировать работу с участниками СВО и их семьями. Ранее он служил заместителем командира взвода разведки добровольческого отряда «Тигр».
Во время службы он выполнял боевые задачи на Угледарском направлении. В частности, участвовал в работе подразделений в населенных пунктах Егоровка и Павловка, а затем продолжил службу в районе Новомихайловки. После завершения контракта в 2024 году Павел Горбоносов вернулся в родной Лесозаводск.
«Назначение участников специальной военной операции на руководящие должности является одним из направлений кадровой политики», — рассказали в правительстве Приморского края.
В Приморье также продолжается реализация кадровой программы «Герои Приморья». Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.
Ожидается, что программа завершится летом этого года. Ее участники проходят обучение и могут занять должности в органах власти и муниципальных администрациях региона.