Участник СВО назначен замглавы администрации Лесозаводского округа

Во время службы он выполнял боевые задачи на Угледарском направлении. В частности, участвовал в работе подразделений в населенных пунктах Егоровка и Павловка, а затем продолжил службу в районе Новомихайловки. После завершения контракта в 2024 году Павел Горбоносов вернулся в родной Лесозаводск.