Reuters: у аэропорта Багдада БПЛА атаковали дипломатический объект США

Удар по американскому объекту недалеко от аэропорта иракской столицы нанесли два беспилотных летательных аппарата.

Источник: Аргументы и факты

Два беспилотных летательных аппарата атаковали американский дипломатический объект недалеко от аэропорта иракской столицы Багдада, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Напомним, 8 марта сообщалось, что иранский беспилотник попытался атаковать американскую военную базу у аэропорта иракского города Эрбиля. Также стало известно об атаке на такой же объект США в Багдаде.

10 марта иранские военные сообщили, что обстреляли ракетами американскую военную базу Харир, которая находится в Иракском Курдистане. Кроме того, в Иране заявили, что совершили атаку в Иордании на немецкий сегмент авиабазы Аль-Азрак, где также базируются военно-воздушные силы США.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше