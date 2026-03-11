Reuters: у аэропорта Багдада БПЛА атаковали дипломатический объект США

Два беспилотных летательных аппарата атаковали американский дипломатический объект недалеко от аэропорта иракской столицы Багдада, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Напомним, 8 марта сообщалось, что иранский беспилотник попытался атаковать американскую военную базу у аэропорта иракского города Эрбиля. Также стало известно об атаке на такой же объект США в Багдаде.
10 марта иранские военные сообщили, что обстреляли ракетами американскую военную базу Харир, которая находится в Иракском Курдистане. Кроме того, в Иране заявили, что совершили атаку в Иордании на немецкий сегмент авиабазы Аль-Азрак, где также базируются военно-воздушные силы США.