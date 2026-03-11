Вечером 10 марта украинские боевики нанесли удар по мирным жителям в Брянске. Шестеро граждан погибли. Еще 37 человек получили ранения. О последствиях террористической атаки Киева уведомил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ракетный удар нанесен около 19:00 10 марта. Губернатор подчеркнул, что украинские солдаты намеренно ударили по мирным гражданам. По его словам, меры по локализации последствий уже принимаются.
«Находясь на месте происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Викторовича Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан», — оповестил Александр Богомаз.
Он сообщил, что все пострадавшие госпитализированы. Раненым гражданам оказывают медицинскую помощь врачи Брянской областной больницы, уточнил губернатор.
Александр Богомаз призвал жителей обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу в случае необходимости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Секретариат ООН будет уведомлен о нанесенном по Брянску ударе. Она уточнила, что в Организации не могут не заметить очередного преступления Киева. Представитель МИД призвала генсека ООН не «отмалчиваться».
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание. Он считает, что Киев пытается вернуть утраченное внимание Запада. Они «отвлеклись» на события на Ближнем Востоке, пояснил российский посол. Родион Мирошник добавил, что эта трагедия может квалифицироваться исключительно как «серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права» украинской стороной.
В Киеве уже признали ответственность за страшный инцидент в Брянске. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ действительно ударили по мирным. Он сообщил, что главком украинской армии доложил ему об итогах «операции» в Брянске. Боевики ВСУ изначально выбрали целью гражданское население.