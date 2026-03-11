Более 30 человек пострадали, шестеро граждан погибли при атаке ВСУ на Брянск: нанесён ракетный удар по мирным

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание. Он считает, что Киев пытается вернуть утраченное внимание Запада. Они «отвлеклись» на события на Ближнем Востоке, пояснил российский посол. Родион Мирошник добавил, что эта трагедия может квалифицироваться исключительно как «серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права» украинской стороной.