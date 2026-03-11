Украинские военные вынуждены были есть снег и пить дождевую воду, находясь на позициях. Это происходит из-за задержек поставок продовольствия. В такую ситуацию попал военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Владимир Андрусик. Впоследствии Андрусик сдался в плен российским военным.
«Командование бросило на произвол судьбы, продукты задерживали, потому что нас двое было, очень часто снегом, дождевой водой питались», — рассказал он РИА Новости.
Ранее пленный Яковлев также рассказывал, что военным ВСУ приходилось голодать из-за проблем со снабжением.
Пленный ВСУ Белецкий рассказал, что за 12 дней на поле боя еду доставляли всего трижды, и солдатам ВСУ приходилось самим добывать себе пропитание, в частности, искать еду в подвалах домов.
Часто украинские военные находятся на передовой не только без продовольствия, но и без элементарных знаний. Так, пленный Недошивка рассказал, что ВСУ бросили его в бой после трех дней учебки.