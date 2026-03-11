В трех городах Татарстана объявлена угроза налета дронов ВСУ: жителей просят укрыться

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие — подвал, паркинг. Не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Отметим, что Росавиация сейчас закрыла небо в Казани, Нижнекамске (Бегишево) и Альметьевске. Эти воздушные гавани сейчас не принимают и не отправляют самолеты.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в связи с угрозой атаки БПЛА режим «Ковер» с ночи 11 марта также действует в аэропортах Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска.
