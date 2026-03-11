КСИР заявил, что запустил ракету с боеголовкой весом две тонны

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) запустили ракету с боеголовкой весом две тонны, сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на заявление КСИР.
Её использовали в рамках очередной стадии операции «Правдивое обещание — 4», которая проводится против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке.
«В ходе 37-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” мы ударили по позициям США новейшей ракетой Khorramshahr 4 с боеголовкой весом две тонны», — отметили представители КСИР.
Напомним, 6 марта Корпус стражей исламской революции уже сообщал о применении ракеты «Хорремшехр-4» с боеголовкой весом полторы тонны. Её использовали в рамках нанесения удара по Израилю. 9 марта КСИР заявил, что запустил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и сверхтяжёлые ракеты «Хейбар». Кроме того, вновь был использован снаряд «Хорремшехр-4».