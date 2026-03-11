Появились подробности подвига бойца РФ, который один держал оборону 68 дней

Военнослужащий Сергей Ярашев из Самары, который в Донецкой Народной Республике в одиночку удерживал позиции в течение 68 дней, совершил свой подвиг на первом же боевом задании, рассказал его сослуживец, боец по имени Дмитрий.
По словам мужчины, Ярашев долгое время не выходил на связь. Дмитрий признался, что из-за эмоций не смог сдержать слёз, когда узнал, что сослуживец жив.
«Я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», — сказал военный.
Боец убеждён, что Ярашев смог выстоять благодаря своему упорству и ответственности. Дмитрий подчеркнул, что его сослуживец из тех людей, которые способны поддержать в любую минуту.
Военнослужащий также рассказал, что Ярашев, который получил ранения в бою, сейчас держится стойко и радуется, что вернулся живым.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя России. Военнослужащему 21 год. В ДНР он удерживал оборону опорного пункта в районе населённого пункта Гришино на красноармейском направлении. Российскому лидеру о подвиге Ярашева доложил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.