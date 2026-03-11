Программа «Герои Южного Урала» готовит из участников СВО новую управленческую элиту региона

Имам-мухтасиб Верхнеуфалейского и Нязепетровского округов Зульфар-хазрат Иркабаев дал высокую оценку образовательной программе «Герои Южного Урала», инициированной губернатором Челябинской области. По его мнению, проект предоставляет уникальный шанс ветеранам и участникам специальной военной операции реализовать себя в системе государственного и муниципального управления.
Как отметил религиозный деятель, программа открыта для всех защитников Отечества вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Ключевым преимуществом участников он назвал опыт, полученный в экстремальных условиях.
Эти люди доказали свое умение действовать в нестандартных ситуациях и принимать решения, которые могут спасти здоровье и жизнь людей. Считаю, что все это в полной мере пригодится им в дальнейшей работе на благо нашего Отечества.
В рамках программы ее слушатели не просто осваивают теоретический материал, но и углубленно изучают специфику регионального и муниципального управления, а также проходят практическую подготовку. Напомним, образовательный интенсив завершится летом текущего года. По итогам обучения из числа выпускников будет сформирован кадровый резерв и команда профессионалов для дальнейшего развития Челябинской области.