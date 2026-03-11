Ричмонд
Программа «Герои Южного Урала» готовит из участников СВО новую управленческую элиту региона

По словам имама, важно, что программа открыта для всех защитников Отечества вне зависимости от их национальности или вероисповедования.

Источник: 1obl.ru

Имам-мухтасиб Верхнеуфалейского и Нязепетровского округов Зульфар-хазрат Иркабаев дал высокую оценку образовательной программе «Герои Южного Урала», инициированной губернатором Челябинской области. По его мнению, проект предоставляет уникальный шанс ветеранам и участникам специальной военной операции реализовать себя в системе государственного и муниципального управления.

Как отметил религиозный деятель, программа открыта для всех защитников Отечества вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Ключевым преимуществом участников он назвал опыт, полученный в экстремальных условиях.

Эти люди доказали свое умение действовать в нестандартных ситуациях и принимать решения, которые могут спасти здоровье и жизнь людей. Считаю, что все это в полной мере пригодится им в дальнейшей работе на благо нашего Отечества.

подчеркнул Зульфар-хазрат

В рамках программы ее слушатели не просто осваивают теоретический материал, но и углубленно изучают специфику регионального и муниципального управления, а также проходят практическую подготовку. Напомним, образовательный интенсив завершится летом текущего года. По итогам обучения из числа выпускников будет сформирован кадровый резерв и команда профессионалов для дальнейшего развития Челябинской области.