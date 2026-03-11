В США обозначили сроки следующей трехсторонней встречи по Украине: Уиткофф выступил с заявлением

Напомним, с начала 2026 года в Абу-Даби и Женеве прошел ряд встреч в трехстороннем формате, на которых обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона отмечала, что территориальный вопрос остаётся наиболее сложным и чувствительным пунктом на трёхсторонних переговорах России, США и Украины.