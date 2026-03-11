В США обозначили сроки следующей трехсторонней встречи по Украине: Уиткофф выступил с заявлением

Трехсторонняя встреча России, Соединенных Штатов Америки и Украины, возможно, пройдет на следующей неделе. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
«Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», — сказал он.
Спецпредставитель президента США добавил также, Вашингтон сохраняет позитивный настрой относительно перспектив завершения украинского конфликта.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что урегулирование украинского кризиса не откладывается из-за военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана, несмотря на паузу в переговорах.
После этого западные средства массовой информации поспешили сообщить, что очередной этап трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине может состояться в среду, 11 марта, в турецком Стамбуле.
Ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский раскрыл подробности консультаций с представителями киевского режима, которые прошли в Женеве. Он подчеркнул, что диалог был непростым, но конструктивным.
Напомним, с начала 2026 года в Абу-Даби и Женеве прошел ряд встреч в трехстороннем формате, на которых обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона отмечала, что территориальный вопрос остаётся наиболее сложным и чувствительным пунктом на трёхсторонних переговорах России, США и Украины.
Между тем, вечером 10 марта украинские боевики нанесли удар по мирным жителям в Брянске. Шестеро граждан погибли. Еще 37 человек получили ранения. Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, украинские солдаты намеренно ударили по мирным гражданам.
После этого представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, комментируя удары ВСУ в Брянской области, отметил, что ООН выступает против ударов по гражданским объектам на территории РФ.