В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность»

Жителям Пермского края рекомендуют сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 марта в Пермском крае был введен специальный режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в региональном Министерстве территориальной безопасности.

По данным ведомства, все экстренные и оперативные службы региона получили соответствующее уведомление и переведены в режим повышенной готовности.

Жителям Пермского края рекомендуют сохранять спокойствие, проявлять внимательность и не поддаваться панике. Власти напоминают, что при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.