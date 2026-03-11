В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность»

Утром 11 марта в Пермском крае был введен специальный режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в региональном Министерстве территориальной безопасности.
По данным ведомства, все экстренные и оперативные службы региона получили соответствующее уведомление и переведены в режим повышенной готовности.
Жителям Пермского края рекомендуют сохранять спокойствие, проявлять внимательность и не поддаваться панике. Власти напоминают, что при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.