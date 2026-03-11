Больше 40 бойцов теробороны ВСУ дезертировали в Сумской области: российские силовики назвали причину

Из-за огневого натиска российских войск больше 40 военных 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ дезертировали с позиций у населенного пункта Грабовское в Сумской области. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
«В результате нашего огневого воздействия свыше 40 солдат 119-й отдельной бригады теробороны дезертировали с занимаемых позиций в лесополосах южнее Грабовского», — сказал собеседник агентства.
Ранее в США объяснили причину массового дезертирства в украинской армии. По мнению журналистов, причина оставления позиций заключается в том, что бойцов все чаще переводят из других родов войск в пехоту.
Позже сообщалось, что военнослужащие 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области. Причиной этого стало российское комплексное огневое поражение.