Вечером и ночью в Ростовской области сбили более сорока беспилотников

Тем не менее, атака не прошла бесследно для инфраструктуры. В поселке Чертково вследствие падения обломков сбитого дрона оказалась повреждена линия электропередачи, однако возгорания удалось избежать. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место инцидента и в короткие сроки ликвидировали последствия. Электроснабжение частных домовладений было полностью восстановлено уже через полтора часа. Специалисты продолжают уточнять все обстоятельства и масштабы последствий.