Вечером и ночью в Ростовской области сбили более сорока беспилотников

Вечером и ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, дежурными средствами ПВО было уничтожено более сорока вражеских целей.
Интенсивное противодействие воздушному нападению велось в небе над городом Таганрог, а также над территорией пяти районов — Миллеровского, Чертковского, Шолоховского, Неклиновского и Куйбышевского. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирного населения.
Тем не менее, атака не прошла бесследно для инфраструктуры. В поселке Чертково вследствие падения обломков сбитого дрона оказалась повреждена линия электропередачи, однако возгорания удалось избежать. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место инцидента и в короткие сроки ликвидировали последствия. Электроснабжение частных домовладений было полностью восстановлено уже через полтора часа. Специалисты продолжают уточнять все обстоятельства и масштабы последствий.
Региональные власти призывают жителей сохранять бдительность.