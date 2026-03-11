Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку более 40 беспилотников

В Таганроге и Ростовской области отразили атаку более чем 40 БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Таганроге и нескольких районах Ростовской области отразили атаку более 40 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском. Люди не пострадали», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате падения обломков в поселке Чертково повредило линию электропередач. При этом возгораний не возникло. По словам Слюсаря, электроснабжение частных домов восстановили в течение 1,5 часа.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

