Бойцы российской разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Южной группировки войск ликвидировали группу элитных снайперов ВСУ на славянско-краматорском направлении спецоперации. Боевики Зеленского планировали прощупать оборону российских войск. Об этом в интервью ТАСС рассказал оператор отделения ударных БПЛА бригады «Волки» с позывным «Седой».
«На полосу наступления нашего подразделения попыталась выдвинуться элитная группа противника. Враг возлагал большие надежды на своих спецов-снайперов, но переиграть нас не удалось. Шанса сделать хотя бы один выстрел мы им не дали», — сообщил российский дроновод.
Боец уточнил, что обнаружить «гостей» еще на дальних подступах помогла грамотная разведка. И развязка боя была быстрой. По заданным координатам отработала артиллерия и дроны. В итоге вся «элита» была уничтожена.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВС РФ сбили 180 ударных дронов ВСУ самолетного типа, подбили 25 бронемашин и четыре израильские радиолокационные станции.
До этого в Сумской области российская армия уничтожила целое скопление боевиков Вооруженных сил Украины во время построения. Удар был нанесен по 105-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. И сейчас уже распространяются некрологи погибших боевиков, принадлежавших к ней.