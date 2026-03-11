Атака ВСУ на Севастополь продолжается — что известно к этому часу

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Пять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, атака новых ударов также отражается в районе Северной стороны города и Фиолента.
На данный момент известно, что в результате атаки в районе садового товарищества «Гранат» загорелся склад строительных материалов и частного дома.
В садовых товариществах «Троллейбусник-1», Троллейбусник-2«и “Ямал” зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. Также в районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей, добавил губернатор.