В ДНР заявили, что часть канала Северский Донец — Донбасс не обследуют из-за ВСУ

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты не могут приступить к обследованию состояния канала Северский Донец — Донбасс на освобожденной от ВСУ территории ДНР из-за обстрелов и неразминированной территории. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.
«На все запросы военным, чтобы мы провели какое-то визуальное обследование, нам было отказано ввиду того, что там на сегодня небезопасно, территория небезопасна. Тем более, что нет разминирования. Поэтому пока эта территория не рассматривается для проведения каких-то работ», — сказал Мокрый.
Он добавил, что перешедшая под контроль российских сил часть канала постоянно подвергается артиллерийским обстрелам и атакам дронов.
Ранее Мокрый сообщил ТАСС, что около 70 км канала Северский Донец — Донбасс находятся под контролем ВСУ, в зоне боев или прифронтовой зоне. Это примерно 60% от общей протяженности гидротехнического сооружения.
Канал Северский Донец — Донбасс — ключевой источник водоснабжения ДНР. Из-за того, что Киев нарушил работу канала, начался острый дефицит воды — регион получает не более 35% нужного объема. С июля 2025 года в ряде городов введена подача воды по графику. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса. Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил ТАСС, что ВСУ заминировали местность вдоль канала.