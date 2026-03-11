В ДНР заявили, что часть канала Северский Донец — Донбасс не обследуют из-за ВСУ

«На все запросы военным, чтобы мы провели какое-то визуальное обследование, нам было отказано ввиду того, что там на сегодня небезопасно, территория небезопасна. Тем более, что нет разминирования. Поэтому пока эта территория не рассматривается для проведения каких-то работ», — сказал Мокрый.