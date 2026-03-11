Ричмонд
В Татарстане отменена угроза атаки БПЛА, режим беспилотной опасности сохраняется

Аэропорты республики временно не принимают и не отправляют рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 марта в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило в официальное мобильное приложение МЧС России в 02:54 по московскому времени.

На фоне объявленной угрозы были приняты оперативные меры по обеспечению безопасности населения. В частности, временно приостановили работу аэропорты в Казани, Бугульме и Нижнекамске. Рейсы задерживаются до особого распоряжения.

Позже предупреждения об угрозе атаки БПЛА получили жители Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. Представители МЧС рекомендовали людям спуститься в укрытия и воздержаться от передвижения по городу до улучшения обстановки. В 6:19 МЧС сообщило об отмене угрозы атаки БПЛА на территории Закамья. При этом режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать.

