Боевики Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на некачественные боеприпасы, поставляемые спонсорами. Эти снаряды предназначаются к утилизации в западных странах. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
«Украинские военнослужащие жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов, предназначавшихся в западных странах к утилизации», — сообщил собеседник агентства.
Также уточняется, что жители Харьковской области тоже жалуются на то, что боеприпасы, хранящиеся в жилых домах, все чаще самопроизвольно детонируют.
Напомним, проблема некачественных боеприпасов в ВСУ стоит с самого начала спецоперации. Тогда сообщалось, что среди военных выросло количество несчастных случаев в связи с поставками некачественных артиллерийских боеприпасов.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что артиллерийские подразделения украинских войск несут небоевые потери из-за полукустарных, а также дефектных боеприпасов.