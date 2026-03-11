Ричмонд
В Иране заявили о самой мощной атаке на Израиль и объекты США

Гостелевидение Ирана сообщило, что Израиль и объекты США подверглись самой мощной атаке с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Иранские военные в ночь с 10 на 11 марта вновь нанесли удары по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке, эта атака стала самой мощной с начала боевых действий, сообщило государственное телевидение Ирана.

«Последняя, 37-я волна операции “Правдивое обещание — 4”, проведенная сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе», — подчеркнули журналисты.

Сотрудники СМИ отметили, что продолжительность атаки, в рамках которой использовались ракеты и беспилотные летательные аппараты, составила не менее трёх часов. Так, в частности, ударам подверглись центр спутниковой связи возле Тель-Авива, а также военные объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме. Для их поражения применялись сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр».

Помимо этого, как уточняют журналисты, были нанесены удары по «многочисленным целям Соединённых Штатов», включая базы в иракском Эрбиле и Кувейте.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) запустил ракету «Хорремшехр-4» с боеголовкой весом две тонны. Иранские военные применили её в рамках очередной стадии операции «Правдивое обещание — 4».