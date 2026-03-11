В Иране заявили о самой мощной атаке на Израиль и объекты США

Сотрудники СМИ отметили, что продолжительность атаки, в рамках которой использовались ракеты и беспилотные летательные аппараты, составила не менее трёх часов. Так, в частности, ударам подверглись центр спутниковой связи возле Тель-Авива, а также военные объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме. Для их поражения применялись сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр».