В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена утром в среду. Сирены в городе включили в 5:43. Над регионом работает ПВО. Девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента, отметил губернатор Михаил Развожаев. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.
«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.