Договоренности России и Украины, которые были достигнуты в 2022 году в Стамбуле уже не актуальны и не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что свое мнение пресс-секретарь президента России Владимира Путина высказал отвечая на вопрос, имеется ли у российской стороны приверженность так называемому «Стамбулу» в разрешении конфликта на Украине.
Вместе с тем, представитель Кремля обратил внимание, что киевский режим чувствует себя некомфортно. На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал президент РФ Владимир Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность.