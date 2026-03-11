Ричмонд
В Кремле сравнили стамбульские соглашения 2022 года с нынешней ситуацей: Песков объяснил разницу

Песков: с момента договоренностей в Стамбуле ситуация изменилась.

Источник: Комсомольская правда

Договоренности России и Украины, которые были достигнуты в 2022 году в Стамбуле уже не актуальны и не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что свое мнение пресс-секретарь президента России Владимира Путина высказал отвечая на вопрос, имеется ли у российской стороны приверженность так называемому «Стамбулу» в разрешении конфликта на Украине.

Ранее Песков отметил, что урегулирование украинского кризиса не откладывается из-за военной операции США и Израиля против Ирана, несмотря на паузу в переговорах.

Вместе с тем, представитель Кремля обратил внимание, что киевский режим чувствует себя некомфортно. На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал президент РФ Владимир Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше