КСИР сообщил об ударах по нескольким базам США на Ближнем Востоке

Сразу несколько американских военных баз были атакованы иранскими военными, сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских Вооружённых сил).
В частности, ударам подвергся объект ВС Соединённых Штатов в Кувейте.
«В ходе 37-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” ракетное подразделение сухопутных войск КСИР выпустило четыре ракеты в направлении американских баз в регионе, а также поразило двумя ракетами базу Арифджан в Кувейте», — уточнили в КСИР.
Напомним, ранее иранское информационное агентство Tasnim проинформировало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог погибнуть или получить ранения в результате удара со стороны Ирана. Вместе с тем журналисты не привели доказательств того, что глава израильского правительства был атакован. Кроме того, официальных подтверждений причинения вреда политику не было.
Соединённые Штаты и Израиль начали свою военную операцию против Ирана 28 марта. В результате атак израильских и американских военных погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ иранские военные объявили о своей операции против Израиля и объектов США на Ближнем Востоке.