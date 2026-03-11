КСИР сообщил об ударах по нескольким базам США на Ближнем Востоке

Напомним, ранее иранское информационное агентство Tasnim проинформировало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог погибнуть или получить ранения в результате удара со стороны Ирана. Вместе с тем журналисты не привели доказательств того, что глава израильского правительства был атакован. Кроме того, официальных подтверждений причинения вреда политику не было.