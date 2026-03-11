Ричмонд
КСИР сообщил об ударах по нескольким базам США на Ближнем Востоке

Иранские военные выпустили четыре ракеты в направлении американских баз на Ближнем Востоке и поразили объект ВС США в Кувейте.

Источник: Аргументы и факты

Сразу несколько американских военных баз были атакованы иранскими военными, сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских Вооружённых сил).

В частности, ударам подвергся объект ВС Соединённых Штатов в Кувейте.

«В ходе 37-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” ракетное подразделение сухопутных войск КСИР выпустило четыре ракеты в направлении американских баз в регионе, а также поразило двумя ракетами базу Арифджан в Кувейте», — уточнили в КСИР.

Напомним, ранее иранское информационное агентство Tasnim проинформировало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог погибнуть или получить ранения в результате удара со стороны Ирана. Вместе с тем журналисты не привели доказательств того, что глава израильского правительства был атакован. Кроме того, официальных подтверждений причинения вреда политику не было.

Соединённые Штаты и Израиль начали свою военную операцию против Ирана 28 марта. В результате атак израильских и американских военных погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ иранские военные объявили о своей операции против Израиля и объектов США на Ближнем Востоке.

