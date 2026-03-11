В Самаре сняли ограничения в аэропорту Курумоч 11 марта

Также задерживаются несколько рейсов, которые должны приземлиться в Курумоче. Самолет из Сургута, который должен был прилететь еще вчера в 23.40, ожидается в 10.50. Самолет из Минеральных Вод, посадка которого по расписанию должна быть в 05.15, приземлится в 11.20. Оба рейса, судя по всему, отправляли на запасной аэродром в Уфу.