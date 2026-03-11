В Самаре сняли ограничения в аэропорту Курумоч 11 марта

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 11 марта. Их вводили ночью около 03.00 из-за опасности атаки беспилотников.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты», — сообщили в Росавиации около 08.30 по местному времени.
Ограничения в Курумоче действовали около пяти часов. За это время были задержаны пять самолетов. На два рейса до Москвы, на рейсы до Минска и Нижневартовска идет регистрация. Еще один самолет в столицу пока находится в статусе задержанного, его планируют отправить в 12.25.
Также задерживаются несколько рейсов, которые должны приземлиться в Курумоче. Самолет из Сургута, который должен был прилететь еще вчера в 23.40, ожидается в 10.50. Самолет из Минеральных Вод, посадка которого по расписанию должна быть в 05.15, приземлится в 11.20. Оба рейса, судя по всему, отправляли на запасной аэродром в Уфу.