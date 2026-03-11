Ричмонд
На Краматорском направлении в ДНР появились операторы дронов из Франции

Французы начали менять украинских дроноводов в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Французские расчеты операторов дронов ВСУ замечены на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал командир роты отряда «Русь» с позывным «Миссионер».

По его словам, уровень оператора беспилотника можно определить даже по полету «птицы».

«Мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские», — рассказал российский боец.

По предварительным данным, добавил «Миссионер», иностранцы-дроноводы — это бывшие военные французского иностранного легиона. Именно там служили и обучались многие боевики Зеленского.

Накануне в Госдуме отметили, что количество иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины в последнее время значительно сократилось. «Солдаты удачи» «наелись» ВСУ сполна.

До этого замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники вступали в ВСУ в надежде «уехать с трофеями». Однако боевики стали понимать реалии. Большая часть наемников ВСУ не возвращается домой.

