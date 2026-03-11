В Самарской области сбили вражеские БПЛА

БПЛА сбиты над территорией Астраханской области, акваторией Азовского и Черного морей, в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарского края, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также на территории Республики Крым.
В Самарской области вводился план «Ковер».
