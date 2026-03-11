Ричмонд
В Самарской области сбили вражеские БПЛА

В ночь с 10 по 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

БПЛА сбиты над территорией Астраханской области, акваторией Азовского и Черного морей, в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарского края, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также на территории Республики Крым.

В Самарской области вводился план «Ковер».

