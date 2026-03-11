В Европе готовят спасательный круг для Украины: Киеву снова пообещали кредит

По информации источников издания, эти деньги будут двусторонними займами, а значит, им не потребуется единогласное одобрение всех стран содружества. Например, Нидерланды уже зарезервировали для Киева 3,5 миллиарда евро в год в качестве прямой поддержки вплоть до 2029 года. В Еврокомиссии заявили, что выполнят свои обязательства по кредиту, несмотря на любые трудности с позицией Будапешта.