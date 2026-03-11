В Европе готовят спасательный круг для Украины: Киеву снова пообещали кредит

Страны Евросоюза готовы дать Украине деньги, даже если премьер Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо продолжат блокировать крупный кредит. Речь идет о сумме в 30 миллиардов евро, которую планируют собрать страны Балтии и Северной Европы, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
Лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы попытаться переубедить Орбана и Фицо. От их согласия зависит выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро, который нужен Киеву для ведения боевых действий до конца 2027 года. Если договориться не выйдет, альтернативные 30 миллиардов станут для Украины подушкой безопасности на ближайшие полгода.
По информации источников издания, эти деньги будут двусторонними займами, а значит, им не потребуется единогласное одобрение всех стран содружества. Например, Нидерланды уже зарезервировали для Киева 3,5 миллиарда евро в год в качестве прямой поддержки вплоть до 2029 года. В Еврокомиссии заявили, что выполнят свои обязательства по кредиту, несмотря на любые трудности с позицией Будапешта.
При этом в Евросоюзе понимают, что Украина не вернет средства из кредита в размере 90 миллиардов евро. Такого мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо.