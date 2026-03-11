Захарова заявила, что опубликует данные о визитах иностранных чиновников в Бучу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что опубликует данные о визитах иностранных должностных лиц в Бучу. Дипломат уточнила, что публикация появится уже сегодня, 11 марта.
По ее словам, будет обнародован список не только стран, но и конкретных представителей, а также даты их посещения города. Об этом дипломат сообщила в эфире радиостанции «Спутник».
Ранее российская сторона неоднократно призывала к открытому расследованию произошедшего. В Министерство обороны Российской Федерации заявляли, что российские военнослужащие не совершали массовых убийств в Буче, а опубликованные Киевом фото и видео назвали провокацией.
В ведомстве также отмечали, что за время нахождения города под контролем российских ВС мирные жители не пострадали. Кроме того, в Бучу было доставлено более 450 тонн гуманитарной помощи.
Также Мария Захарова заявляла, что в кулуарах мероприятий ООН признают — расследование ситуации вокруг Бучи фактически не продвигается.