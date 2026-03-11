МИД России обвинил секритариат ООН в украинизации: Захарова назвала причину

«Тогда у меня два вопроса. Зачем тогда вообще нужны представители генерального секретаря ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомерен, ведь они работают на те деньги, которые им выделяют страны — члены ООН». Наша страна не является должником ООН", — отметила Захарова.