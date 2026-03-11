Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России обвинил секритариат ООН в украинизации: Захарова назвала причину

Захарова: реакция на удары по Брянску говорят об украинизации секритариата ООН.

Источник: Комсомольская правда

Россия имеет вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на недавнюю атаку Украины на Брянск. Об этом в эфире радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат процитировала заявление генсека организации, в котором говорится, что ООН «традиционно или обычно выступает против ударов по гражданским объектам, откуда бы они не исходили».

«Тогда у меня два вопроса. Зачем тогда вообще нужны представители генерального секретаря ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомерен, ведь они работают на те деньги, которые им выделяют страны — члены ООН». Наша страна не является должником ООН", — отметила Захарова.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что шесть мирных жителей погибли и еще 37 получили ранения в результате террористической атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в Брянске во вторник, 10 марта.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше