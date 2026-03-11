Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из артиллерии курское приграничье

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью 26 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки, 80 раз применили артиллерию по отселенным районам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

«Всего в период с 09:00 мск 10 марта до 07:00 мск 11 марта сбито 26 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — написал он в своем канале в Мах.

Отмечается, что в результате атак в поселке Хомутовка повреждены два домовладения и крыша гаража. В Рыльске повреждена крыша газовой службы, также в деревне Гирьи поврежден фасад магазина автозапчастей.

Глава региона добавил, что в результате атак ВСУ погибших и пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше