ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из артиллерии курское приграничье

«Всего в период с 09:00 мск 10 марта до 07:00 мск 11 марта сбито 26 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — написал он в своем канале в Мах.
Отмечается, что в результате атак в поселке Хомутовка повреждены два домовладения и крыша гаража. В Рыльске повреждена крыша газовой службы, также в деревне Гирьи поврежден фасад магазина автозапчастей.
Глава региона добавил, что в результате атак ВСУ погибших и пострадавших нет.