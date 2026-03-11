Заявления киевского режима о якобы украденных Россией детях — это «гастроли сумасшедшего дома». Режим Зеленского не обладает точными цифрами, потому амплитуда невероятно колеблется — от десятков до миллионов человек. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона. Нормальная амплитуда? И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома», — заключила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что более сотни человек из переданного киевским режимом перечня якобы похищенных Россией детей живут в Германии вместе с родителями или опекунами, сбежав с Украины ещё в начале конфликта или позже.