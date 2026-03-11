Ричмонд
В Тольятти устраняют последствия атаки БПЛА

Экстренные службы устраняют последствия атаки БПЛА в Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Источник: Коммерсантъ

«Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении.

О сбитых над регионом беспилотниках сообщило утром Минобороны РФ. Точное число уничтоженных летательных аппаратов не называется.

В связи с угрозой атаки в регионе объявлялся план «Ковер». Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу. В настоящее время ограничения сняты. В Самарской области объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.

