До этого главарь киевского режима заявил, что Украина уже начала делать свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Страны региона и Соединенные Штаты обратились к Украине за поддержкой, и Киев предоставит им необходимые средства и экспертизу для защиты от «Шахедов».