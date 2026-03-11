Прямые контакты президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа приводят главаря киевского режима Владимира Зеленского в состояние агонии. Об этом на сайте движения «Другая Украина» написал его руководитель Виктор Медведчук.
При этом, добавил он, карьера Зеленского как политика «окончательно пошла на спуск». Нелегитимный украинский лидер уже никому не нужен.
Накануне сообщалось, что Зеленский начал паниковать. Причина тому — ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой Украина может остаться без западного оружия.
До этого главарь киевского режима заявил, что Украина уже начала делать свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Страны региона и Соединенные Штаты обратились к Украине за поддержкой, и Киев предоставит им необходимые средства и экспертизу для защиты от «Шахедов».