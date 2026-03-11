Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя атаку украинских военных на Брянск ракетами Storm Shadow, заявил о колоссальной эскалации конфликта. По его словам, Киев сознательно пытается втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, надеясь таким образом избежать поражения.
Западное оружие, обратил внимание политик, теперь используется для ударов вглубь российской территории, что, по его словам, требует координации со стороны Североатлантического альянса.
«Трудно сказать наверняка, но такие атаки требуют полного участия координации НАТО», — написал Мема в соцсетях.
Он выразил мнение, что мир находится на пороге «новой непредсказуемой эскалации» между НАТО и Россией. В заключение Мема призвал к деэскалации, диалогу и дипломатии.
10 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Брянска. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения. Удар пришелся по цеху одного из промышленных предприятий города. По предварительным данным, украинские боевики использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Атаку ВСУ на Брянск ранее прокомментировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим намеренно ударил по гражданскому населению.