Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На пороге новой непредсказуемой эскалации»: на Западе указали на роль НАТО в ударе ВСУ по Брянску

Политик Мема: атака ВСУ на Брянск потребовала полной координации НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя атаку украинских военных на Брянск ракетами Storm Shadow, заявил о колоссальной эскалации конфликта. По его словам, Киев сознательно пытается втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, надеясь таким образом избежать поражения.

Западное оружие, обратил внимание политик, теперь используется для ударов вглубь российской территории, что, по его словам, требует координации со стороны Североатлантического альянса.

«Трудно сказать наверняка, но такие атаки требуют полного участия координации НАТО», — написал Мема в соцсетях.

Он выразил мнение, что мир находится на пороге «новой непредсказуемой эскалации» между НАТО и Россией. В заключение Мема призвал к деэскалации, диалогу и дипломатии.

10 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Брянска. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения. Удар пришелся по цеху одного из промышленных предприятий города. По предварительным данным, украинские боевики использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Атаку ВСУ на Брянск ранее прокомментировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим намеренно ударил по гражданскому населению.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше