В Прикамье участникам СВО списали долги на 968 млн рублей

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством списанию подлежат задолженности по кредитам и ипотекам, если суд признал обязательства неисполненными. Условием является заключение контракта на прохождение военной службы сроком более одного года с 1 декабря 2024 года. Максимальная сумма обязательств, на которую распространяется эта мера, не должна превышать 10 млн руб.