«Молился за него»: сослуживец Сергея Ярашева признался, что расплакался, узнав о подвиге бойца

Военнослужащий Сергей Ярашев, который почти 70 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино, совершил этот подвиг на первом же боевом задании. Об этом RT рассказал его сослуживец по имени Дмитрий.
Дмитрий признался, что расплакался, когда узнал, что его товарищ жив.
«Когда Серёга на своё первое боевое задание ушёл и не выходил на связь так долго, я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», — рассказал сослуживец Ярашева.
21-летний боец Сергей Ярашев в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении в одиночку отражал атаки противника на протяжении 68 дней, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие связи. Накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя России военнослужащего.
По словам матери бойца Татьяны, в настоящий момент ее сын находится в госпитале, но после лечения планирует вернуться в зону спецоперации к своим сослуживцам.