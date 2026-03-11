Бился 68 дней, потерял стопы: все детали подвига 21-летнего героя Ярашева

Военнослужащий Сергей Ярашев, который в ДНР в одиночку удерживал позиции в течение 68 дней, будет награжден званием Героя России. Историю молодого бойца президенту рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Подвиг бойца.
В ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле президент РФ Владимир Путин узнал о подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева. Молодой боец, подписавший контракт после окончания срочной службы, проявил исключительное мужество, возглавив штурмовые группы на красноармейском направлении в районе населённого пункта Гришино.
Как рассказал Пушилин, в один из моментов операции военный оказался в одиночестве на занятой позиции. Тем не менее, он продолжал удерживать рубеж в течение 68 дней, отражая многочисленные атаки противника.
«Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ. 68 дней, представляете, сколько было контратак противника?» — отметил Глава ДНР.
Снабжение бойца осуществлялось исключительно с помощью БПЛА. Подобраться к нему наземным путём было невозможно из-за постоянных артобстрелов и атак противника.
«Коптерами передавали и снаряды и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это всё. И ночью пытались, и днём пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались. Он их 68 дней удерживал», — сообщил Пушилин.
Ярашева удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи. Врачи были вынуждены ампутировать военнослужащему обе ступни. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.
Что известно про героя.
Сослуживец Ярашев по имени Дмитрий отметил, что Сергей совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Боец долгое время не выходил на связь. Дмитрий признался, что трудно было сдерживать слёзы, когда он узнал, что Сергей смог выжить.
«Я молился за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», — заявил военнослужащий.
Дмитрий считает, что Ярашев сумел выстоять благодаря своему упорству и ответственности. Сейчас Сергей держится стойко, он рад, что смог остаться в живых.
Мать героя Татьяна в свою очередь сообщила, что Сергей хочет вернуться в строй после лечения.
Женщина рассказала, что в школьные годы её сын также проявлял героизм. Он спасал животных и выручал товарищей в трудное время. Татьяна не удивлена, что Сергей и в зоне СВО смог совершить подвиг.
«Это в его характере. Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой», — сказала она.
Героя представят к награде.
После рассказа Пушилина Путин поручил подготовить указ о присвоении звания Героя России Сергею Ярашеву.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин запросил детальную справку в Минобороны, лично пообщался с командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником Сергеем Медведевым и дал распоряжение подготовить соответствующий указ.
Песков отметил, что документ будет подписан в самое ближайшее время.
Кроме того, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что Ярашев будет удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также отметил, что регион сделает все возможное для реабилитации военного и поддержки его семьи.
«Лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная соцзащита — всё это будет предоставлено в полном объеме», — рассказал Федорищев.
Люди благодарят солдата.
Россияне в социальных сетях массово пишут слова поддержки Ярашеву, отмечая его героизм и самоотверженность. Люди благодарят бойца и желают ему скорейшего выздоровления:
«Желаю крепкого здоровья и счастья Серёже! Спасибо маме за сына-героя!»;
«Настоящий Герой России!»;
«Слава мужеству и отваге богатыря России Сергея Ярашаева! Скорейшего восстановления после тяжёлых ранений»;
«Держись, воин, живи, ты наш Герой»;
«Слава герою, дай бог ему здоровья крепкого, удачи вам, наши дорогие солдаты!».
Героизм на СВО.
Российские бойцы в ходе специальной военной операции регулярно демонстрируют мужество и героизм.
В июне 2024 года стало известно о военнослужащем из Алтайского края с позывным Мияги, который в одиночку держал оборону под Угледаром в ДНР почти неделю.
Он принимал участие в штурме города вместе с другими бойцами. В какой-то момент, после прилета БПЛА, Мияги упал с мотоцикла и потерял сознание. Он получил контузию, оглох на оба уха, правая нога не слушалась. Несколько дней боец провел без воды и еды, ему приходилось пить дождевую воду и есть листья.
На 8-й день военный стал пробираться к сослуживцам. Он прошел почти три километра под открытым небом. Фактически, он был ходячей мишенью для врага, но все же сумел остаться в живых.
Накануне также стала известна история командира взвода ударных дронов Максима Поташева, который стал первым оператором БПЛА, удостоенным звания Героя РФ.
Он получил свою награду за сложную эвакуацию личного состава при штурме одного из населенных пунктов. Будучи раненым в руки и находясь на пределе физических сил, он не покинул бойцов. Используя беспилотники с ночным видением, офицер координировал работу эвакуационной группы. С земли ему подавали сигналы рукой, а он с воздуха оценивал обстановку и по рации указывал, можно ли двигаться дальше. Так, шаг за шагом, удалось вывести людей из-под огня.
Само ранение Максим получил во время продолжительного артобстрела позиции, где находились трое операторов БПЛА. Обстрел фугасными и кассетными снарядами длился порядка шести часов. Один из кассетных элементов попал прямо в укрытие, и несколько осколков вонзились в руку Поташева. Под вражеским огнём товарищи извлекли их подручными средствами, и офицер продолжил выполнять боевую задачу.