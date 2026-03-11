Бился 68 дней, потерял стопы: все детали подвига 21-летнего героя Ярашева

Он принимал участие в штурме города вместе с другими бойцами. В какой-то момент, после прилета БПЛА, Мияги упал с мотоцикла и потерял сознание. Он получил контузию, оглох на оба уха, правая нога не слушалась. Несколько дней боец провел без воды и еды, ему приходилось пить дождевую воду и есть листья.