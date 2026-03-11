Ответ на удар Вооруженных сил Украины по Брянску будут определять военные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером 10 марта украинские боевики нанесли удар по мирным жителям в Брянске. Шестеро граждан погибли. Еще 37 человек получили ранения.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание.
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия имеет вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаку Украины на Брянск. Российский дипломат обвинила Секретариат в украинизации.