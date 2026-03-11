Песков: СВО должна завершиться успехом для исключения атак как на Брянск

Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Брянска. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения. Удар пришелся по цеху одного из промышленных предприятий города. По предварительным данным, украинские боевики использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.