Песков: СВО должна завершиться успехом для исключения атак как на Брянск

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) должна идти вперед и увечатся успехом. Это необходимо, чтобы навсегда исключить возможность повторения ударов, подобных недавней атаке на Брянск, уточнил пресс-секретарь президента России.
Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Брянска. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения. Удар пришелся по цеху одного из промышленных предприятий города. По предварительным данным, украинские боевики использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.